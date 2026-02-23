30000 доларів за уникнення відповідальності: поліцейські Тернополя затримали “бізнесмена”, який заробляв на військових

У Тернополі правоохоронці викрили схему незаконного “вирішення питань” щодо звільнення зі служби та уникнення кримінальної відповідальності військовослужбовцями.

Працівники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно з Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України та слідчими місцевого райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, під час дії воєнного стану, у період збройної агресії рф проти України, група осіб налагодила незаконний “бізнес”. Ділки через службових осіб допомагали звільнятися зі служби в Збройних силах України та уникати відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний житель Тернополя 1992 року народження. За версією слідства, він пообіцяв військовослужбовцю за 30 000 доларів США вплинути на службову особу ЗСУ. За ці кошти фігурант гарантував “вирішення питання” щодо уникнення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини, переведення до військової частини у Львівській або Тернопільській області та подальше звільнення з військової служби.

У ході проведення слідчо-розшукових дій, працівники поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури затримали підозрюваного за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми неправомірної вигоди – 30 000 доларів США.

Йому уже повідомили про підозру відповідно до ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Співробітники поліції встановлюють інших осіб, причетних до незаконних заробітків. Досудове розслідування триває.