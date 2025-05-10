У Тернополі визначили перевізників на міських автобусних маршрутах на наступні три роки

У Тернополі за результатами конкурсу визначено перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на наступні три роки. Про це під час брифінгу розповів начальник управління транспортних мереж та зв’язку ТМР Олег Вітрук.

Відзначимо, що конкурс на визначення перевізників, які забезпечать регулярні перевезення пасажирів на міських маршрутах, що працюватимуть в звичайному режимі руху, відбувся 22 квітня 2025 року. У ньому взяли участь 9 перевізників-претендентів.

За підсумками конкурсу переможцями визнано:

на обʼєкті №1, №2 (маршрути №1, 31, 32, 35, 21, 23, 24, 26, 26А, 37, 49) – КП «Тернопільелектротранс»;

на обʼєкті №3, №4, №5 (маршрути №20, 20А, 36, 38, 11, 50, 40, 15,18,25) – КП «Міськавтотранс»;

на обʼєкті №6 (маршрут №14) – ПП «Тернвояж»;

на обʼєкті №7 (маршрути №12, 16) – ТОВ «АТК «Еталон-Сіті»;

на обʼєкті №8 (маршрути №19, 30) – ТОВ «Менс-Авто»;

на обʼєкті №9 (маршрути №22, 22А) – ПрАТ «Тернопільське АТП-16127»;

на обʼєкті №10 (маршрути №13, 28, 42) -ТОВ «Терн Транс Сервіс»;

на обʼєкті №11 (маршрути №17, 39) – ТОВ «Мега-Сервіс»;

на обʼєкті №12 (маршрути №27, 29, 33) – ТОВ «Назар-Транс».

Договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом будуть укладені строком на три роки з можливістю продовження до п’яти років.