Тернопільська громада бере участь в програмі Мережі демократичної стійкості

Тернопіль разом із тринадцятьма громадами України бере участь в програмі Мережі демократичної стійкості, організованій Шведським міжнародним центром місцевої демократії (ICLD) за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA).

В межах цієї програми Тернопільська міська рада в партнерстві із громадою Роннебю (Швеція) підготувала проєктну ідею «Water for Life» («Вода для життя»). Її завдання – вирішити проблему якості питної води у громаді.

В межах проєкту очікується проведення дослідження обсягів дощових стічних вод, розробка схеми збору та дослідження якості стічних вод, отримання рекомендацій від експертів та партнерів.

«Завдяки цьому проєкту ми хочемо не лише розв’язати важливі питання для наших міст, але й отримати передовий європейський досвід. Спільні зусилля з нашими шведськими партнерами допоможуть нам подолати виклики та побудувати інклюзивну інфраструктуру», – зазначає начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека.