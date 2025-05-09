«Квітник Матері»: на бульв. Тараса Шевченка висадили квіти в пам’ять про загиблих воїнів

8 травня у Тернополі на центральній алеї бульв. Тараса Шевченка висадили квіткові композиції разом з матерями та дружинами загиблих Героїв. Міський голова Тернополя Сергій Надал також взяв участь у цій символічній акції напередодні Дня матері.

«Цього року вже традиційно напередодні Дня матері, дружини наших Героїв та матері спільно висаджують квіти на одній із центральних клумб нашого міста. Ця клумба є знаком шани та вдячності нашим матерям, а також присвячена пам’яті загиблих Героїв-захисників. Разом з тим, вона є окрасою міста і прикрашає алею пам’яті нашим Героям. Дякуємо усім, хто долучився та допоміг впорядкувати клумбу», – розповів Сергій Надал.

Композиція клумби складається із літніх сортових квітів, які незабаром розцвітуть та будуть радувати тернополян та гостей нашого міста.

Нагадаємо, «Квітник Матері» створили у 2022 році біля Монумента Незалежності України на бульварі Тараса Шевченка. Щороку, напередодні Дня матері, тут висаджують квіти – як знак пам’яті, вдячності та життя, що триває.