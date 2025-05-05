У ТОВА уточнили наслідки недільної негоди

Оновлена інформація щодо наслідків негоди на Тернопільщині. За уточненою інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Тернопільської обласної військової адміністрації, станом на 13:00 год. 5 травня 2025 року у Саранчуківській територіальній громаді Тернопільського району внаслідок інтенсивних опадів зафіксовано наступні наслідки: підтоплено 169 приватних городів і 4 подвір’я приватних домоволодінь, відновлено заїзд до села Діброва, виявлено утруднений заїзд до хутора Соколиця — на місці працюють представники ТОВ «Техно Буд Сервіс». Фахівці продовжують роботи з ліквідації наслідків стихії та забезпечення проїзду до населених пунктів