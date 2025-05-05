Тернопільська міська рада оголосила закупівлю обладнання для військових на понад 350 тис. грн

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати українських військових, забезпечуючи їх необхідними обладнанням та технікою.

Зокрема, оголошено нову процедуру закупівлі для придбання 12-ти дистанційних детекторів дронів «Дзиґа» або їх еквівалента на загальну суму 306 000 грн. Такі пристрої незамінні у військових умовах, оскільки забезпечують своєчасне попередження про активність дронів у зоні дії. Переглянути закупівлю можна за посиланням ТУТ.

Також оголошено процедуру закупівлі обладнання супутникового зв’язку (термінали для супутникового інтернету Starlink 3Gen REV4) або їх еквівалента в кількості трьох штук на загальну суму 52 500 грн. Дане обладнання необхідне для зв’язку в підрозділах, трансляцій аеророзвідки та комунікації в тилу. Переглянути закупівлю можна за посиланням ТУТ.