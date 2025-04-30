Сільськогосподарський ярмарок на масиві «Дружба» змінює локацію

Традиційний щосуботній сільськогосподарський ярмарок у Тернополі, який раніше розміщувався на перехресті вулиць Миру–Дружби, змінює свою локацію. Відтепер придбати фермерську продукцію за нижчими цінами можна буде на майданчику біля бару «Три богатирі» за адресою вул. Сергія Короля, 12а.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради у зв’язку з розробкою схеми організації кільцевого руху на перехресті вулиць Миру–Дружби.

Отож, звертаємо увагу, що від травня ярмарок більше не працюватиме на перехресті вулиць Миру–Дружби.