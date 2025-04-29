У навчальних закладах Тернопільщини будуть позапланові перевірки

Державна служба якості освіти спільно з військовими та правоохоронними органами розпочинає позапланові перевірки у понад 100 закладах фахової передвищої та вищої освіти. Про це повідомили у Державній службі якості освіти України.

Зокрема вивчатимуться питання вступної кампанії та організації освітнього процесу з метою усунення порушень норм законодавства в умовах правового режиму воєнного стану.

«У попередні роки виявлено внесення недостовірної інформації, прострочення термінів внесення чи ж відсутність інформації про здобувачів освіти — чоловіків призовного віку — у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), а також порушення у формуванні контингенту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здійснення наукової роботи аспірантів