На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який викрав мінеральні добрива

Від п’яти до восьми років позбавлення волі загрожує чоловікові, який привласнив агропрепарати з поля сільськогосподарської компанії. Сума завданих збитків становить понад 9000 гривень.

До відділу поліції №1 (м. Бережани) надійшло повідомлення від жителя Монастириська про крадіжку добрив із сівалки, яка знаходилася в полі поблизу одного з сіл Підгаєцької громади. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

За кілька годин правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 31-річний житель Підгаєцької громади. Зловмисник привласнив 9 упаковок інокулянтів для сої та 27 кг мінерального добрива.

Поліцейські затримали чоловіка під час перевезення викраденого майна у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.