У Тернополі тривають роботи з поточного ремонту доріг та благоустрою дворів

У Тернополі 28 квітня заплановано виконання низки робіт із поточного ремонту доріг, тротуарів та прибудинкових територій.

На вулиці Євгена Коновальця, на ділянці між вулицями Іллі Рєпіна та Михайла Вербицького, проводиться фрезування асфальтобетонного покриття великою фрезою. Також підготовчі роботи тривають на вулиці Бродівській, де малогабаритною технікою здійснюється фрезування ремонтних карт.

Окрім підготовчих робіт, на вулиці Бродівській заплановано асфальтування нового покриття.

У сфері благоустрою територій виконуються роботи на вулиці Збаразькій, 8-10. Тут облаштовують нові бордюри та здійснюють мощення тротуару фігурними елементами мощення.

Також тривають роботи з благоустрою міжквартальних проїздів та дворів. Зокрема, на пішохідній доріжці між будинками на вулицях Братів Бойчуків, 3 та 15 Квітня, 3А укладають нове покриття. У дворі будинку на просп. Степана Бандери, 82 проводиться влаштування нових бордюрів.