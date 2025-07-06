У Тернополі реалізовують безбар’єрний маршрут від лікарні №3 до центру міста

У Тернополі триває реалізація одного з ключових напрямків безбар’єрного простору – маршруту, що з’єднує масив «Дружба» із центром міста. Його протяжність – орієнтовно 4 кілометри, і він є частиною масштабного проєкту «Рух без бар’єрів», ініційованого першою леді України Оленою Зеленською. Маршрут має стратегічне значення, адже з’єднує міську лікарню №3 на вулиці Волинській з центральною частиною міста.

Роботи стартували ще торік за кошти місцевого бюджету. Наразі завершують ремонтувати тротуар на ділянці від вулиці Миколи Михалевича до вулиці Чумацької. У планах – продовження робіт у напрямку дамби Тернопільського ставу за підтримки інвестора, а згодом – до центральних вулиць міста. Крім того, відповідно до урядової постанови, місто очікує залучення співфінансування з обласного та державного бюджетів для завершення всього проєкту, що передбачає створення у місті зручного пішохідного простору, що доступний для всіх: осіб з інвалідністю, літніх людей, батьків з візочками, велосипедистів тощо.

Загалом в Тернополі спільно з Радою безбар’єрності та громадськими організаціями було розроблено шість безбар’єрних напрямків. Частину вже реалізовано, над іншими триває робота.

Довідка. Проєкт «Рух без бар’єрів» – флагманська ініціатива Міністерства розвитку громад та територій України, що реалізується у межах програми першої леді Олени Зеленської. Він охоплює 15 пілотних громад, серед яких – Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Калуш. Виконавчим партнером виступає громадська організація «Безбар’єрність».

