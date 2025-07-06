Судитимуть власника німецької вівчарки, яка сильно покусала обличчя дівчинки у Почаєві

Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Кременецької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, обвинуваченого у завданні необережного тілесного ушкодження середньої тяжкості (ст. 128 КК України).

За даними слідства, 30 березня цього року чоловік, вигулюючи німецьку вівчарку без намордника, відпустив собаку з повідця і тварина накинулась на 11-річну дівчинку, яка саме йшла ґрунтовою дорогою у місті Почаїв.

Собака дуже сильно покусав обличчя дівчинки, яку родичі зразу відвезли до лікарні. Експерти кваліфікували завдані дитині травми як тілесні ушкодження середньої тяжкості. На даний час дитина ще потребує додаткового обстеження та лікування.

Розслідування здійснювали слідчі поліції.

Інкримінована стаття КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років.