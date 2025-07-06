У червні Тернопіль придбав військовим обладнання на понад 14 мільйонів гривень

У червні Тернопільська громада спрямувала понад 14,6 мільйона гривень на технічне забезпечення українських військових. Закупівлі здійснено в межах комплексної підтримки Збройних сил України в рамках Програми «Обороноздатність», яку реалізовує міська рада з початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, на придбання 242 безпілотників, серед яких квадрокоптери та дрони, витрачено майже 12 мільйонів гривень. Також військові отримали тепловізори та прилади нічного бачення на суму понад 522 тисячі гривень, зарядні станції – на понад 112 тисяч гривень. Ще понад 1,4 мільйона гривень спрямовано на придбання іншої необхідної захисникам техніки.

Загалом з початку повномасштабної війни Тернопіль забезпечив військових квадрокоптерами та FPV-дронами на понад 134 мільйони гривень, демонструючи системну та послідовну підтримку фронту.

Допомога оборонцям надається не лише в техніці. Тернопіль активно реалізує низку соціальних програм, спрямованих на військових і їхні родини. Так, від початку повномасштабного вторгнення:

на придбання амуніції й технічного оснащення для захисників виділено понад 54 млн грн (виплати по 10 тис. грн кожному);

військовослужбовцям, які отримали поранення, на лікування й реабілітацію спрямовано понад 7 млн грн;

родини загиблих (померлих) та зниклих безвісти захисників отримали матеріальну підтримку на загальну суму більше 17 млн грн;.

для військовослужбовців, які придбали житло в кредит, виплачено компенсації початкових внесків на понад 8 млн грн.

Також від початку року учасникам бойових дій і членам їхніх сімей надаються медичні послуги за рахунок місцевого бюджету. Зокрема, йдеться про зубопротезування, безкоштовні рецепти, стаціонарну допомогу тощо.