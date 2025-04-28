У Люксембурзі відбудеться міжнародний форум з оборони, кібербезпеки та космічних технологій: компанії запрошують долучитися

16 червня 2025 року в приміщенні Chambre de Commerce Luxembourg відбудеться міжнародний форум Luxembourg-Ukraine Tech Forum «Securing Tomorrow: Defence, Cybersecurity & Space». Зважаючи на важливість посилення взаємодії у сфері кібербезпеки та стратегічну роль космічних програм у забезпеченні глобальної безпеки та оборони, Люксембурзько-Українська торгова палата (LUCC) запрошує до співпраці у межах заходу.

Основною метою форуму є об’єднання зусиль державних установ, представників бізнесу та експертів для обговорення та вироблення стратегічних рішень щодо зміцнення захисту України в умовах сучасних кіберзагроз. Форум «Securing Tomorrow: Defence, Cybersecurity & Space» є міжнародною подією, яка організовується за участю провідних експертів у галузі оборони, кібербезпеки та космічних технологій.

Питання кібербезпеки та космічних технологій є надзвичайно важливими і неодноразово були предметом обговорення на заходах, організованих LUCC у 2023–2024 роках.

У рамках підготовки форуму LUCC також закликає компанії, які працюють у відповідній галузі на території громад, долучитися до участі у заході. Детальніша інформація про форум доступна на сайті LUCC за посиланням.

Крім того, звертаємо увагу, що 17 та 18 червня 2025 заплановано проведення міжнародного форуму Nexus 2050 у приміщенні виставкового центру Luxexpo The Box за адресою: 10, Circuit de La Foire Internationale, 1347 Kirchberg, Luxembourg. Детальна інформація тут.