На території Тернопільського району продовжують рейдові групи розшукують паліїв сухостою

Увага! На території Тернопільського району продовжують свою роботу рейдові групи!
Інспекторський склад Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області щодня здійснюють моніторинги у екосистемах, аби виявити порушників та встановити факти спалювання сухої рослинності. Нагадуємо: спалювання сухої трави, чагарників та сміття тощо — це не лише шкода довкіллю, а й адміністративна відповідальність!
За самовільне випалювання сухої рослинності передбачено штраф:
* від 3 060 до 6 120 грн для громадян
* від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб
Бережіть природу! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки!
Ваше відповідальне ставлення допоможе зберегти життя, майно та навколишнє середовище!
Будьте відповідальними! Якщо ви стали свідком пожежі — негайно повідомте за екстреним номером Служби порятунку 101!