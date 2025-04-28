На території Тернопільського району продовжують рейдові групи розшукують паліїв сухостою

Увага! На території Тернопільського району продовжують свою роботу рейдові групи!

Інспекторський склад Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області щодня здійснюють моніторинги у екосистемах, аби виявити порушників та встановити факти спалювання сухої рослинності. Нагадуємо: спалювання сухої трави, чагарників та сміття тощо — це не лише шкода довкіллю, а й адміністративна відповідальність!

За самовільне випалювання сухої рослинності передбачено штраф: * від 3 060 до 6 120 грн для громадян * від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб

Бережіть природу! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Ваше відповідальне ставлення допоможе зберегти життя, майно та навколишнє середовище!