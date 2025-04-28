39-та річниця Чорнобильської трагедії: тернопільські поліцейські вшанували пам’ять жертв та ліквідаторів аварії

Сьогодні — сумні роковини найбільшої техногенної катастрофи в історії людства — аварії на Чорнобильській АЕС. Пам’ятні заходи відбулися у Тернополі біля пам’ятника Жертвам Чорнобильської катастрофи.

Схилити голови та вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання зібралися жителі міста й області, представники органів місцевого самоврядування, правоохоронці та рятувальники. Присутні згадували про мужність і жертовність тих, хто ціною власного здоров’я і життя приборкував ядерну біду.

Правоохоронці, рятувальники, медики Тернопільщини одні із перших вирушили до Прип’яті для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Дорогою ціною далася їм ця місія — багатьох із них, на жаль, уже немає серед живих.

Заступник начальника поліції Тернопільщини Андрій Ткачик вручив листи-подяки від імені начальника ГУНП колишнім співробітникам органів внутрішніх справ — ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

«Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто, не шкодуючи себе, став на захист мільйонів. Ваш подвиг — приклад справжньої мужності та відданості. Дякуємо вам за вашу жертовність і безцінний внесок у порятунок людства», — зазначив Андрій Ткачик.