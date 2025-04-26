Триває весняний двомісячник благоустрою – місто активно прибирають і оновлюють

У Тернополі продовжується весняний двомісячник благоустрою, який охоплює житлові райони міста. Комунальні служби та підприємства, що обслуговують житловий фонд, вже провели ряд заходів, спрямованих на покращення санітарного стану територій та створення комфортного середовища для мешканців.

Особливу увагу в рамках двомісячника приділяють: впорядкуванню дворів, ремонту лавок, фарбуванню елементів благоустрою, обрізці дерев, ремонту сходових кліток та систем водостоку.

Лише станом на 25 квітня виконано такі роботи: