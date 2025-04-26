Триває весняний двомісячник благоустрою – місто активно прибирають і оновлюють

У Тернополі продовжується весняний двомісячник благоустрою, який охоплює житлові райони міста. Комунальні служби та підприємства, що обслуговують житловий фонд, вже провели ряд заходів, спрямованих на покращення санітарного стану територій та створення комфортного середовища для мешканців.
Особливу увагу в рамках двомісячника приділяють: впорядкуванню дворів, ремонту лавок, фарбуванню елементів благоустрою, обрізці дерев, ремонту сходових кліток та систем водостоку.
Лише станом на 25 квітня виконано такі роботи:
- прибрано прибудинкових територій – 768;
- упорядковано зелених зон та квітників, очищено понад 217 тис. кв. м;
- ремонт та фарбування спортивних та дитячих майданчиків – 97;
- встановлено нових пісочниць на дитячих майданчиках – 16;
- встановлено нових лавок для відпочинку – 38;
- висаджено 100 дерев та 60 п. м. чагарників;
- очищено від сміття 251 горище й технічних поверхів, 371 підвал та 508 приямків;
- проведено санітарний ремонт сходових кліток у 49 під’їздах;
- ліквідовано 38 надписи-графіті з фасадів житлових будинків.