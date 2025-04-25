Податківці виявили нелегальну АЗС на Тернопільщині

Податкова служба продовжує посилено контролювати ринок підакцизної продукції. Особлива увага приділяється виявленню і запобіганню незаконній діяльності у сфері торгівлі пальним, алкоголем і тютюновими виробами. Такий контроль є частиною системної боротьби з тіньовим бізнесом, який завдає шкоди державному бюджету, створює ризики для безпеки громадян та ставить легальний бізнес у нерівні умови конкуренції.

Нещодавно працівники управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Тернопільській області провели перевірку автозаправної станції в одному з міст на Тернопільщині. Перевіркою встановлено, що суб’єкт господарювання здійснював реалізацію скрапленого газу без відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Для фіксації порушення також було здійснено виклик на лінію «102».

Як наслідок виявлених порушень до підприємця застосовано штрафні санкції в розмірі 365 тисяч гривень.

ДПС наголошує: продаж пального без ліцензії – це не лише порушення податкового законодавства, а й потенційна загроза безпеці громадян.