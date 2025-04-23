Поліцейські встановили особу зловмисника, який вчиняв хуліганських дії на алеї «Незламні» в центрі Тернополя

На фігуранта правоохоронці склали адміністративний протокол за вчинення дрібного хуліганства.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції почали надходити повідомлення про те, що на алеї пам’яті «Незламні», розташованій у центрі міста, зникають квіти, лампадки, пошкоджено елементи кріплення на світлинах загиблих воїнів.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 52-річний житель Тернополя. Пояснити свої дії чоловік не зміг. Фігурант раніше вже потрапляв в поле зору працівників поліції за вчинення протиправних дій.

Правоохоронці склали на тернополянина адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.