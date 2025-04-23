Долучайся до стрілецького батальйону поліції Тернопільщини

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади батальйону поліції особливого призначення (стрілецький):

• інспектор батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) – реєстрація анкет триває з 23.04.2025 до 02.05.2025.

• поліцейський батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) – реєстрація анкет триватиме з 23.04.2025 до 02.05.2025.

Поліцейські батальйону у складі Сил оборони України виконують бойові завдання на лінії зіткнення: боронять українські території та беруть участь у штурмових операціях проти окупаційних військ.

Вимоги до кандидатів:

• громадянство України;

• вік від 18 років;

• вільне володіння українською мовою, що засвідчується для посади «поліцейський БПОП» – документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), для посади «інспектор БПОП» – державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

• вища освіта першого (бакалаврського) або другого (магістерського) рівня;

• високий рівень фізичної підготовки;

• знання Конституції України, Закону України “Про Національну поліцію”, Закону України “Про запобігання корупції”, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як подати заявку?

Просто перейдіть за посиланням nabir.np.gov.ua, заповніть онлайн-анкету на відповідний конкурс у ГУНП в Тернопільській області та надайте необхідні документи.

Для додаткової інформації звертайтесь за телефонами: 067-653-45-93, 067-653-77-28 (управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області) або до найближчого територіального відділення поліції.

Долучайтеся до лав батальйону поліції особливого призначення та станьте частиною оборони України!