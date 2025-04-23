33-річна жителька Скориківської громади віддала шахраєві 45 тисяч гривень

До працівників поліції звернулася 33-річна жителька Скориківської громади із заявою про те, що стала жертвою афериста. Під виглядом пропозиції легкого заробітку зловмисник ошукав її на значну суму – 45 000 гривень.

За словами потерпілої, вона побачила в одній із соціальних мереж оголошення про можливість підзаробити, виконуючи прості онлайн-завдання. Жінка розпочала листування з «роботодавцем», який детально описав умови «співпраці» та надав інструкції щодо подальших дій.

Після кількох етапів «підготовки» заявницю переконали перерахувати кошти – нібито для активації облікового запису та придбання доступу до онлайн-платформи. Потерпіла, нічого не підозрюючи, переказала на вказаний рахунок 45 тисяч гривень.

Однак одразу після цього зв’язок з «роботодавцем» раптово перервався: сторінка в соцмережі була заблокована, повідомлення залишалися без відповіді, а номер телефону не обслуговувався.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Поліцейські вкотре застерігають громадян: не довіряйте обіцянкам швидкого та легкого заробітку, особливо якщо вас просять переказати гроші наперед. Пам’ятайте: жодна легальна пропозиція не потребує передоплати чим «активаційних внесків».

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.