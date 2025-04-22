З торгового закладу в Тернополі житель Франківщини виніс товару на майже 8 000 гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від охоронця одного з мережевих торгових закладів про те, що невідома особа викрала товару на майже 8 000 гривень. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Встановлюючи обставини вчинення злочину, поліцейські переглянули відео з камер спостереження і побачили, як чоловік ховає у кишені стартові пакети різних мобільних операторів. Загалом викрав понад 60 сім-карт на суму майже 8 000 гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився житель Івано-Франківської області, 2006 року народження.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.