Ансамбль «Дивограй» – переможець обласного конкурсу «Консонанс-2025»

Упродовж двох днів, 5 і 6 квітня, у Тернопільській музичній школі №2 імені Михайла Вербицького відбувся обласний конкурс камерно-інструментальних ансамблів та оркестрів «Консонанс-2025».
Участь у конкурсі взяли 28 колективів з Тернополя та області у трьох номінаціях:
ансамблі малих форм;
ансамблі великих форм;
оркестри.
Гран-прі конкурсу отримав ансамбль народної музики «Дивограй» Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського (керівник – Григорій Брухаль). Окрім того, колектив відзначено «Спеціальною премією родини Кміть».