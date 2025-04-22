Ансамбль «Дивограй» – переможець обласного конкурсу «Консонанс-2025»

Упродовж двох днів, 5 і 6 квітня, у Тернопільській музичній школі №2 імені Михайла Вербицького відбувся обласний конкурс камерно-інструментальних ансамблів та оркестрів «Консонанс-2025».

Участь у конкурсі взяли 28 колективів з Тернополя та області у трьох номінаціях:

ансамблі малих форм;

ансамблі великих форм;

оркестри.

Гран-прі конкурсу отримав ансамбль народної музики «Дивограй» Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського (керівник – Григорій Брухаль). Окрім того, колектив відзначено «Спеціальною премією родини Кміть».