На Тернопільщині пануватиме літнє тепло

21 квітня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 7 – 12° тепла, вдень 20 – 25° тепла.

Рівень небезпечності – зелений (відсутній).

22 квітня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

23 квітня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 20 – 25° тепла.