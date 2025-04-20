«Великодню казку» для діток показали у Палаці культури «Березіль»

У Палаці культури «Березіль» відбулося театралізоване дійство «Великодня казка». Захід відвідали більше двох тисяч дітей пільгових категорій та діток освітян міста Тернополя.

Театралізоване дійство підготували і провели педагоги та вихованці Центру творчості дітей та юнацтва «Терноцвіт». У формі казки діткам розповіли про українські традиції відзначення передвеликоднього тижня – від Вербної неділі до Воскресіння Христового.

У казці зустрічалися Зима з Весною, лісові звірі водили гаївки, казкові герої грали ігри, а «дійові особи» Пасочка, Ковбаска і Писаночки «змагалися» за місце у великодньому кошику.

Такі театралізовані дійства виховують у діток повагу до традицій свого народу, минулого і сучасного, розширюють та поглиблюють знання дітей про українські звичаї та святкування, плекають любов до рідного краю.