У центрі Тернополя висадили ще 37 дерев в рамках ініціативи «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево»

У Тернополі продовжують висаджувати саджанці дерев в рамках ініціативи «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево».

17 квітня відбувся другий етап ініціативи, під час якого у центральній частині Тернополя висадили 37 нових дерев. До акції долучилися підприємці, організації та небайдужі містяни, серед яких – родини загиблих Героїв. Вони висадили іменні дерева на честь своїх рідних, які віддали життя за Україну. Ці дерева стали не лише символами пам’яті, а й тихої вдячності, яка проростатиме з кожною весною.

Місця нових зелених насаджень:

на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного – 6 тюльпанових дерев;

на вул. Патріарха Йосипа Сліпого – 7 катальп;

на вул. Руській – 7 катальп;

на вул. Патріарха Мстислава – 3 липи;

на вул. Миколая Коперника – 10 лип;

на бульв. Тараса Шевченка – 1 липа;

на вул. Михайла Грушевського – 1 липа;

на вул. Юліуша Словацького – 1 катальпа;

у сквері волонтерів пам’яті Віктора Гурняка – 1 катальпа.

Ця ініціатива активно підтримується тернополянами, які прагнуть зробити свій внесок не лише у поліпшення екологічного стану міста, а й у моральну підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, що перші іменні дерева з’явилися поблизу Архикатедрального собору (вісім саджанців клена гостролистого Друммонді) та на вул. В’ячеслава Чорновола (три сливи Піссарді).

Крім того, в межах міського озеленення комунальні служби висадили ще 10 кленів Друммонді поблизу собору, аби повністю озеленити вулицю.