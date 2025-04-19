Найкращим фото Тернопільської області 2024 стала світлина Василіянського монастиря у Бучачі

Найкращим фото Тернопільської області 2024 стала світлина з видом на Василіянський монастир у Бучачі у конкурсі «Вікі любить пам’ятки 2024». Це архітектурне надбання є яскравим представником віленського бароко. Автор — Роман Бречко.

Бучацький монастир отців Василіян Воздвиження Чесного Хреста Господнього — монастир отців Василіян на горі Федір у Бучачі. Заснований 7 грудня 1712 року на підставі фундаційної грамоти магната Стефана Александера Потоцького, виданої в Любліні. Фундатором фактичного будівництва монастиря був власник міста, син фундаторів Микола Василь Потоцький. 12 травня 1751 року урочисто заклали наріжний камінь.

Джерело: Свобода