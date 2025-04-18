Захищають на фронті, дбають у тилу: поліцейські піклуються про дітей своїх побратимів

У кожного з нас – свій фронт. Одні тримають стрій під прицілами ворога, інші – навчають, застерігають і підтримують молоде покоління. Поки бійці стрілецького батальйону поліції боронять Україну на Донеччині, їхні колеги в тилу дбають про найцінніше – про дітей. Адже поліцейська родина – це про турботу, єдність і силу.

У Шумську інспектори служби освітньої безпеки разом із поліцейським офіцером громади завітали до одного місцевого ліцею, де навчаються діти правоохоронців, які нині перебувають на передовій. Поки їхні батьки щодня ризикують життям, зупиняючи агресора, колеги по службі роблять усе можливе, аби діти відчували себе в безпеці.

Під час зустрічі працівники поліції провели інтерактивне заняття: нагадали учням правила безпеки дорожнього руху, обговорили поведінку в інтернеті, а також розповіли про загрози вербування підлітків окупантами через соціальні мережі та месенджери. Окрім того, школярі мали змогу побути в ролі справжніх поліцейських – посидіти в службовому авто та приміряти бронежилет.

Такі зустрічі — не просто профілактика, а довіра й підтримка. Вони допомагають дітям відчувати, що про них піклуються, що поруч завжди є ті, хто готові прийти на допомогу. Бо сила нашої країни — в єдності. І кожен, на своєму місці, щодня наближає Перемогу.