Причину смерті рідних брата та сестри встановлюють поліцейські Бережан

Перевірити помешкання жителів Бережан – із таким проханням до працівників поліції звернувся сімейний лікар.

Він розповів, що періодично, раз в кілька місяців провідує рідних брата та сестру, 1961 та 1953 років народження, які мешкали за вказаною адресою. Востаннє в них був у листопаді. Приїхавши 17 квітня, потрапити на територію господарства фельдшер не зміг – і ворота, і будинок були закриті.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Зайшовши до будинку, правоохоронці виявили тіла власників будинку.

Судово-медичний експерт припускає, що чоловік та жінка померли близько 4-5 місяців тому. Родичів у них не було, а тому ніхто не помітив їхню відсутність. Слідів насильницької смерті на тілі він не виявив, але стало відомо, що і чоловік, і жінка мали проблеми зі здоров’ям.

Причина смерті стане відома після розтину. За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”. Триває слідство.