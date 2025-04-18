Поліція на Великдень переходить на посилений варіант несення служби

Безпеку на великодні свята на Тернопільщині будуть забезпечувати майже сім сотень правоохоронців.

Поліцейські посилять заходи безпеки поблизу культових споруд, в громадських місцях, а також на автошляхах.

19 та 20 квітня на території Тернопільської області відбудуться богослужіння у 1255 культових спорудах з нагоди святкування Христового Воскресіння. Для забезпечення публічного порядку буде залучено 684 правоохоронці.

На вулицях міст та на автошляхах збільшиться кількість поліцейських патрулів.

Працівники вибухотехнічного управління та кінологічного центру теж будуть залучені до несення служби у випадку надходження повідомлень про виявлення чи застосування підозрілих та вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські звертаються до жителів та гостей області з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та бути толерантними. Не забувайте також про комендантську годину, яка діє з 00.00 до 05.00 години. У випадку сигналів повітряної тривоги негайно ідіть до найближчого укриття.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/politsiia-na-velykden-perekhodyt-na-posylenyi-variant-nesennia-sluzhby