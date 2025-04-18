На Тернопільщині обмежили масові заходи на Великдень

У Тернопільській області обмежили проведення масових заходів на Великдень та поминальні дні. Рішення ухвалила Рада оборони області у зв’язку з безпековою ситуацією.
Рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення максимально обмежити проведення масових заходів у святкові та поминальні дні. Про це поінформували у Тернопільській обласній військовій адміністрації.
Комендантська година залишається чинною — з 00:00 до 05:00. Перебування в цей час на вулицях і в громадських місцях дозволене лише за наявності спецдозволів і документів, що посвідчують особу.
Посилено контроль за громадським порядком, пожежною безпекою та діями в разі надзвичайних ситуацій, зокрема в культових спорудах. Релігійним громадам надано рекомендації щодо:
– дотримання часових обмежень;
– дій у разі повітряної тривоги;
– правил пожежної безпеки;
– почергового використання храмів різними конфесіями.
РДА та громади поінформовано про необхідність забезпечення доступу до укриттів та їх справного функціонування.
– Закликаємо мешканців області дотримуватись вимог безпеки, бути уважними, уникати скупчень людей і, за можливості, брати участь у богослужіннях онлайн, — йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.