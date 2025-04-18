На Тернопільщині обмежили масові заходи на Великдень

У Тернопільській області обмежили проведення масових заходів на Великдень та поминальні дні. Рішення ухвалила Рада оборони області у зв’язку з безпековою ситуацією.

Рада оборони Тернопільської області ухвалила рішення максимально обмежити проведення масових заходів у святкові та поминальні дні. Про це поінформували у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Комендантська година залишається чинною — з 00:00 до 05:00. Перебування в цей час на вулицях і в громадських місцях дозволене лише за наявності спецдозволів і документів, що посвідчують особу.

Посилено контроль за громадським порядком, пожежною безпекою та діями в разі надзвичайних ситуацій, зокрема в культових спорудах. Релігійним громадам надано рекомендації щодо:

– дотримання часових обмежень;

– дій у разі повітряної тривоги;

– правил пожежної безпеки;

– почергового використання храмів різними конфесіями.

РДА та громади поінформовано про необхідність забезпечення доступу до укриттів та їх справного функціонування.

– Закликаємо мешканців області дотримуватись вимог безпеки, бути уважними, уникати скупчень людей і, за можливості, брати участь у богослужіннях онлайн, — йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.