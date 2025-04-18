Безпека під час свят: поліцейські та рятувальники перевірили укриття й закликають не нехтувати сигналами тривоги

Не забувати про безпеку та дотримуватися всіх необхідних правил, особливо під час сигналів тривоги, закликають працівники поліції. Напередодні великодніх свят правоохоронці оглянули укриття, перевірили їхню готовність для використання у разі небезпеки.

“Нам необхідно переконатися в тому, що в разі виникнення небезпеки люди зможуть знайти місця для укриття. На території Тернопільської громади працює комісія, яка перевіряє усі споруди цивільного захисту. За результатами перевірок ми встановлюємо загальний стан, доступність та інші показники, які перевіряємо до чинних вимог”, – розповідає головний спеціаліст відділу планування та захисту Управління надзвичайних ситуацій ТМР Володимир Мартиць.

Особливу увагу поліцейські спільно з рятувальниками та представниками міської ради звертали на укриття, які знаходяться біля храмів та інших культових споруд. Однак, навіть з перевіреними сховищами, важливо пам’ятати про елементарні правила безпеки: не скупчуватися в одному місці, дотримуватися дистанції та не порушувати порядок.

“Такі рейди будуть проводитися постійно, – стверджує начальник охорони громадського порядку Руслан Возняк, – оскільки від доступності укриттів залежить життя громадян Тернополя та області”.

Пам’ятайте, що святкові дні не повинні ставати приводом для легковажності. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, негайно прямуйте до найближчого укриття, не зволікайте та не ризикуйте. Ваше життя і безпека – це найцінніше. Поліцейські закликають залишатися пильними та відповідальними. Бережіть себе та своїх близьких!