У центрі Тернополя просто неба розмістили виставку великодніх кошиків та писанок

Напередодні Воскресіння Христового центральну частину Тернополя прикрасили виставковими елементами «Великодньої експозиції просто неба» – великими декоративними кошиками та різнокольоровими писанками.

Ці арт-об’єкти щороку розміщують в межах традиційного міського фестивалю «Великодні мотиви». Для тернополян та гостей міста – це чудові фотозони, де можна зробити пам’ятні фото на згадку про Великодні свята.

Загалом у різних місцях встановили п’ять кошиків, оформлених декоративними пасками, крашанками, лозою та рушниками, та одинадцять писанок великого розміру на високих підставках. Особливу писанку, яку розписували усією громадою, із зображенням Герба Тернополя, встановили неподалік будівлі міської ради.

Подбали про таке естетичне оформлення центральної частини міста представники галузі культури міста та безпосередньо управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

Діятиме виставка великодніх кошиків та писанок просто неба впродовж Великодніх свят.

