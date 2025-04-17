На Тернопільщині шахрай видурив у чоловіка 35 тисяч гривень за нібито знайдений ноутбук

Людська довіра часто стає знаряддям у руках аферистів. До працівників поліції звернувся 47-річний житель міста Бережани із заявою про шахрайство. За словами заявника, напередодні він загубив свій ноутбук. У надії на порядність людей чоловік розмістив оголошення в соціальних мережах із проханням повернути втрачене, пообіцявши винагороду за знайдену техніку.

Невдовзі з ним зв’язався незнайомець, який повідомив, що начебто знайшов загублену річ. Він запевнив: готовий повернути ноутбук, але за умови попередньої оплати винагороди – 35 000 гривень. Потерпілий погодився на запропоновані умови й здійснив переказ на вказану банківську картку.

Проте щойно кошти були зараховані, «рятівник» зник. Він перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, а техніку потерпілий так і не отримав.

Дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.

Правоохоронці застерігають громадян: у подібних ситуаціях не поспішайте перераховувати кошти невідомим особам. У разі втрати особистих речей – одразу звертайтеся до поліціії та будьте пильними до будь-яких «вигідних» пропозицій.

Пам’ятайте: шахраї діють там, де є необережність і довіра. Бережіть своє майно!