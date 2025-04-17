41-річний тернополянин організував наркопритон та збував психотропні речовини

Фігурант надавав приміщення у власній квартирі для вживання наркотиків, а також займався незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність підозрюваного викрили оперативники карного розшуку спільно зі слідчими Тернопільського районного управління поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 41-річний житель Тернополя облаштував у своїй квартирі місце для незаконного вживання заборонених речовин. Серед його «клієнтів» були як його знайомі, так і сторонні особи. Крім того, чоловік продавав їм особливо небезпечну психотропну речовину «PVP».

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили докази його протиправної діяльності.

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Триває досудове розслідування.