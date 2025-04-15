Юні пластуни Тернополя склали першу присягу та долучилися до сторічної традиції

13 квітня біля памʼятника Степанові Бандері відбулося урочисте святкування 113-ї річниці з Дня Першої Пластової Присяги. Саме цього дня декілька маленьких тернополян уперше присягнули на вірність пластовим цінностям і стали частиною великої української пластової спільноти. Для дітей це була особлива й зворушлива мить — початок важливого шляху, сповненого пригод, братерства, саморозвитку та служіння Україні.

Привітати представників пластового руху у Тернополі прийшов і міський голова Сергій Надал.

«Пластова присяга – це не просто ритуал чи слова, це глибоке визнання. Слова, які звучать у пластовій присязі – це не просто обіцянка, а справжнє духовне перетворення. У цей складний час, коли українці виборюють своє право на незалежність, пластові цінності набувають особливої ваги, – зазначає Сергій Надал. – Сьогодні ви, шановні діти, хто складає першу присягу, долучаєтеся до величної традиції, яка передається з покоління в покоління. Ви поповнюєте лави тих, хто формував і змінював українську історію. Слова пластового кличу: «Сильно! Красно! Обережно! Бистро!» будуть формувати у вас силу духу, обережність у прийнятті рішень і швидкість у діях. Це ті цінності, які допоможуть вам не лише в Пласті, а й у щоденному житті».

На завершення Сергій Надал побажав юним пластунам цікавого таборування та якнайшвидшої перемоги і миру для всієї України.