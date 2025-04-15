У Тернополі затверджено єдине брендування громадського транспорту

1 квітня завершилось опитування мешканців Тернопільської міської територіальної громади на порталі «е-Тернопіль» щодо вибору бренду для громадського транспорту міста. У голосуванні переміг варіант №3, розроблений ТОВ «НТ Дорбудпроект».

За результатами опитування та розгляду комісією, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення затвердити протокол засідання комісії, згідно з яким переможцем є ТОВ «НТ Дорбудпроект». Переможця голосування буде відзначено нагородою.

Відповідно до рішення, усі перевізники при закупівлі нового транспорту повинні наносити на нього брендування згідно з обраним варіантом. Крім того, до 31 грудня 2025 року перевізники зобов’язані поетапно переформатувати зовнішнє оформлення наявного транспорту відповідно до затвердженого зразка.

Це рішення є частиною ширшої стратегії з оновлення візуального образу транспорту в місті та покращення впізнаваності громадського транспорту для тернополян і гостей.