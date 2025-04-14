У Тернополі урочисто відкрили міський фестиваль «Великодні мотиви»

Вже стало традицію, що у Тернополі напередодні світлого свята Великодня відбувається цілий ряд мистецьких заходів. Одним із найяскравіших з них є міський фестиваль «Великодні мотиви», урочисте відкриття якого відбулося у неділю, 13 квітня, в Українському домі.

Тернополяни та гості міста мали можливість взяти участь у цікавих майстер-класах з писанкарства, декорування пасок, виготовлення великодньої атрибутики: «Весняної пташки» «Великоднього Ангелика».

Особливого великоднього настрою додало присутнім гаївково-обрядове дійство «Світло Великодня», яке представили студенти та викладачі факультету мистецтв Тернопільського національно-педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

А родзинкою свята стало спільне декорування Великодньої писанки – символічного арт-об’єкта, сплетеного з лози, висотою 1 метр, який стане частиною святкової експозиції міста на Великодні свята.

У понеділок, 14 квітня, фестиваль «Великодні мотиви» продовжує свою роботу. У програмі – найрізноманітніші майстер класи, які проходять у міських бібліотеках, під загальною назвою «Великодня майстерня у бібліотеці».