Одна людина загинула, а 4 госпіталізували: причини автопригод на дорогах Тернопільщини з’ясовують слідчі поліції

Три дорожньо-транспортних пригоди на дорогах Тернополя та області зареєстрували працівники поліції 11 та 13 квітня. У результаті – одна жінка загинула, а ще чотирьом потерпілим надавали медичну допомогу. Серед травмованих є дитина.

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні звернулося дві тернополянки. Жінки потрапили під колеса автомобіля. Аварія трапилася 11 квітня близько 12:35 на проспекті С. Бандери. У ході перевірки стало відомо, що водій Citroen C4, рухаючись заднім ходом в межах прилеглої території будинку, допустив наїзд на пішоходів, які стояли позаду автомобіля. Жінкам надали меддопомогу без госпіталізації.

Того ж вечора близько 20:00 під колеса Daewoo Sens потрапив й 66-річний житель села Підгороднє. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Його з забоями та переломом госпіталізували до лікарні.

Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області 13 квітня у Теребовлі. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водійка Peugeot не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та врізалася спершу в металеву огорожу, а після цього – в припарковані автомобілі та перекинулася. У результаті ДТП – кермувальниця від отриманих травм загинула, а її 10-річну пасажирку доправили до медзакладу. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство