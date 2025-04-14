Невідома намагалася “розвести” чоловіка на гроші: поліцейські Тернополя відкрили кримінальне провадження

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До трьох років обмеження волі загрожує 32-річній тернополянці. Жінка через канал у месенджері надсилала фотографії порнографічного характеру та просила за них гроші. 

Фігурантку викрили працівники Тернопільського відділення поліції №1. Їй інкримінують частину 1 статті 301 (розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. 

У ході перевірки стало відомо, що підозрювана вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за проституцію, крадіжки та шахрайства. Жінка на месенджер надіслала жителю Теребовлянської громади фотографії порнографічного змісту й почала за них вимагати гроші. Чоловік повідомив про даний факт на спецлінію поліції. 

Працівники карного розшуку встановили особу зловмисниці. У скоєному вона зізналася. Триває слідство. 

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