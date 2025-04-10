З Тернополя для бійців 12-ї БрСпП «Азов» передали роботизований комплекс «Мураха»

9 квітня міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України роботизований комплекс «Мураха» вартістю 1 160 000 грн.

«Сучасна війна – це війна дронів, які активно використовуються на суші, в повітрі та на воді. Цей наземний дрон ми сьогодні передаємо захисникам для використання на передовій. Сподіваємось, що він допоможе зберегти життя та здоров’я наших воїнів», – зазначив Сергій Надал.

Військовослужбовці в свою чергу подякували тернопільській громаді за надану допомогу, підкресливши, що такий комплекс є дуже потрібним і принесе велику користь при виконанні бойових завдань.