Тернопільська міська рада передасть на баланс військових частин обладнання на понад 6,5 млн грн

Тернопільська міська рада передасть на баланс шістнадцяти військових частин матеріальні цінності на загальну суму понад 6, 5 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ухвалено 9 квітня на засіданні виконавчого комітету.

Зокрема, з балансу Тернопільської міської ради на баланс військових частин буде передано:

квадрокоптери DJI Mavic 3 в кількості 15 шт. на загальну вартість 1247700 грн;

квадрокоптери FPV-типу дрони «Dart Bee «7» 2.5W в кількості 50 шт. на загальну вартість 444400 грн;

виносні антени AVENGER Booster (2.4G/5.2G/5.8G) в кількості 3 комплекти на загальну вартість 285000 грн;

плати ініціації ANT-INI23 v2.0 в кількості 100 шт. на загальну вартість 35000 грн;

засоби радіоелектронної боротьби ближньої дії з БпЛА «Протискидний РЕБ DRONESHIELD-DJI» в кількості 3 шт. на загальну вартість 210000 грн;

засоби радіоелектронної боротьби ближньої дії з БпЛА Антидронова рушниця DRONEKILLER-DJI в кількості 3 шт. на загальну вартість 390000 грн;

БПЛА «Werewolf» денні в кількості 30 шт. на загальну вартість 3291000грн;

ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 на загальну суму 70830 грн;

зарядні станції Ecoflow Delta 2 в кількості 2 шт. на загальну суму 38000 грн;

зарядні станції Ecoflow Delta 2 в кількості 4 шт. на загальну суму 76000 грн;

зарядні станції Ecoflow Delta 2 в кількості 3 шт. на загальну суму 57000 грн;

зарядну станцію Bluetti AC200P на загальну суму 38000 грн;

ноутбуки Asus E1504GA-BQ114 в кількості 5 шт. на загальну суму 84000 грн;

ноутбуки ASUS ExpertBook B3 B3604CVF QV0222в кількості 5 шт. на загальну суму 258450 грн.