Вчора у Тернополі відбувся форум «Тернопільщина вражає», який об’єднав представників туристичної сфери, місцевого самоврядування, бізнесу, креативних індустрій та всіх, хто зацікавлений у розвитку туризму в регіоні.

Участь у головній події року для всіх, хто формує та розвиває туристичну індустрію Тернопільщини та України, взяв голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський.

«Найперше, хочу висловити безмежну вдячність українським Захисникам і Захисницям, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі заходи, працювати і розбудовувати нашу рідну область. Хоча війна, що триває, вже стала наймасштабнішою з часів Другої світової, але ми вистояли і продовжуємо боротьбу. І ми не маємо права зневіритися, бо нас обов’язково чекає перемога! Тому нині робимо все можливе для добробуту громад, збереження нашої культурної спадщини, розвитку туризму та рекреації. Тож віримо в Україну і дбаємо про майбутнє!» – сказав у вітальному слові Богдан Бутковський.

У програмі форуму:

✔️ експертні панелі з аналізом актуальних трендів, успішних кейсів і стратегій розвитку;

✔️ практичні інсайти для посилення туристичного бренду та залучення нових аудиторій;

✔️ нетворкінг нового рівня – простір для знайомств та співпраці між представниками галузі.

У межах заходу відбулася виставка крафтовиків, де місцеві виробники представили автентичну продукцію, що відображає культурну спадщину та традиції нашого регіону.

Туристичний форум виконав також благодійну місію – збір коштів на підтримку 105-ї окремої бригади ЗСУ.



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