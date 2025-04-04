У Тернопільській обласній державній адміністрації кадрові зміни

Звільнено начальника Служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислава Дрозда.

Про це повідомив начальник ТОВА Вʼячеслав Негода.

«Підписав відповідне кадрове розпорядження. Нагадаю, за підсумки наради з питань захисту прав та інтересів дітей роботу обласної Служби у справах дітей було визнано незадовільною», – зазначив Вʼячеслав Негода.

Виконання обов’язків начальника покладено на Майю Сигизмундівну Шимашис – заступника начальника цієї служби.

Також зазначається, що у команду обласної військової адміністрації запрошують активних, відповідальних, мотивованих, ініціативних людей з державницькою позицією, які готові реалізовувати в регіоні державну політику у сфері захисту прав та інтересів дітей на високому рівні, адже кожна дитина має отримувати необхідну турботу, допомогу, захист та підтримку.

Джерело: Тернополяни