Вихованка Тернопільської станції юних техніків – переможниця міжнародного конкурсу

Визначено переможців XXIII Міжнародного конкурсу з web-дизайну та комп’ютерної графіки, який проходив за сприяння Вiнницького нацiонального технiчного університету. Учать у ньому взяла молодь з різних країн світу.

Цьогорічною темою конкурсу була «Мої мрії про майбутнє!». Учасники демонстрували свої таланти у області веб-дизайну, комп’ютерної графіки та анімації, презентуючи власне бачення майбутнього світу.

Вихованка гуртка «Комп’ютерна графіка» Тернопільської станції юних техніків Вікторія Шаварин здобула на конкурсі 1 місце у номінації «Найкращий фотоколаж (вікова категорія 12-14 років)». Робота дівчини під назвою «Радість віртуального творення. Згодом це небо стане блакитним» вразила суддів своєю креативністю, глибиною ідеї та технічною досконалістю.

Вітаємо Вікторію та її наставника – керівника гуртка Андрія Мироновича Матвійчука. Нехай усі ідеї та мрії стануть реальністю та змінюють світ на краще!