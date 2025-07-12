360 тисяч гривень за авто, якого так і не отримала: працівники поліції проводять розслідування

До поліцейських із заявою про шахрайство звернулася 29-річна жителька Білецької громади. За словами жінки, вона стала жертвою аферистів, які запропонували послуги з пригону автомобіля з-за кордону.

Потерпіла розповіла, що на одному з сайтів знайшла оголошення про послуги з доставки транспортних засобів. Зв’язавшись із представниками компанії, її запевнили, що швидко підшукають машину за вигідною ціною та доставлять його із-за кордону.

Спілкування з так званими «постачальниками» відбувалося через один із месенджерів. Зловмисники надсилали фото та відео нібито знайденого автомобіля, переконували, що оформлять усі необхідні документи та доставлять транспортний засіб до місця призначення. Заявницю запевнили, що для початку процедури необхідно внести передоплату – зокрема, для покриття митних платежів, інших «організаційних витрат», а також частину суми за авто.

Жінка, повіривши в обіцянки, перерахувала на вказаний рахунок понад 360 000 гривень. Однак після цього зв’язок із «компанією» обірвався. Автомобіля вона так і не отримала, як і повернення коштів.

За цим фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають:

Уважно перевіряйте компанії, які пропонують послуги з пригону авто.

Не перераховуйте гроші невідомим особам.

Справжні компанії працюють на підставі офіційних договорів і здійснюють розрахунки через банківські установи з підтвердженням платежів.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.

Пам’ятайте: ваша обачність – найкращий захист від аферистів.