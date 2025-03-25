У застосунку «е-Тернопіль» доступна інтерактивна карта закладів, які надають знижки для захисників

Тернопільська міська рада разом із місцевими підприємцями продовжує реалізацію важливої ініціативи, спрямованої на підтримку захисників та захисниць України.

Інтерактивна карта включає понад 90 закладів, серед яких магазини, майстерні, заклади харчування, салони краси та інші. Знижки варіюються від 5% до 50%, а інформація про кожен заклад містить його назву, адресу, графік роботи та деталі щодо знижки.

Для використання карти необхідно зайти в додаток «е-Тернопіль», у нижньому полі обрати сервіс «Карти» та переглянути доступні варіанти. Громадяни також можуть скористатися картою через сайт міської ради у розділі «Е-сервіси».

Якщо ви підприємець і бажаєте підтримати наших захисників, надаючи знижки у вашому закладі, є можливість долучитися до проєкту. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.

Форма проста та не займе багато часу. Приєднуйтеся до ініціативи й станьте частиною спільноти, яка підтримує тих, хто захищає нашу свободу.