У Тернополі відзначили випускників базового тренінгу програми «Молодіжний працівник»

Ще 23 тернополяни стали випускниками базового тренінгу навчальної програми «Молодіжний працівник».

Це – активні лідери молодіжних організацій, члени молодіжної ради, студентського самоврядування, працівники молодіжних центрів та просторів, посадовці місцевого самоврядування, бібліотекарі, представники релігійних організацій та поліції.

Свідоцтва про проходження програми від Міністерства молоді та спорту України, Всеукраїнського молодіжного центру та Програми розвитку ООН в Україні їм вручила начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР Христина Білінська. Вона привітала випускників із успішним завершення тренінгу та побажала їм плідної подальшої роботи.

«Програма «Молодіжний працівник» – це не просто серія тренінгів, а реальна можливість для тих, хто хоче підвищити свій професійний рівень у сфері молодіжної роботи та політики. Теорія перетворюється в практику, а отримані знання застосовуються вже під час навчання, – зазначила Христина Білінська. – Отримані свідоцтва – це не просто документ, це – підтвердження знань, навичок та готовності працювати над розвитком молодіжної політики в громаді. Разом ми розширювали горизонти молодіжної роботи, обмінювалися досвідом і будували партнерства для майбутніх ініціатив».

Після вручення сертифікатів присутні зіграли в інтелектуально-розважальну гру «MindeGame» на тему «Молодіжний працівник». Команда-переможець отримала цінні подарунки.

Захід організовано за координації управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР спільно з Центром науки Тернополя.