Травмування та смерть: російські агенти вербують українців, пропонуючи легкий заробіток

Щодня Україна втрачає своїх людей. Агресор безжально забирає найцінніше – життя наших громадян. Саме тому зараз, як ніколи, важливо зберігати пильність і не піддаватися маніпуляціям.

російські спецслужби використовують усі можливі методи для втягнення українців у свою злочинну діяльність. У пастку вербувальників часто потрапляють діти. Неповнолітнім пропонують швидкі та легкі гроші за кількахвилинну роботу: передати пакет, залишити сумку, розклеїти провокативні листівки, зробити фото чи записати відео адміністративних будівель, військових об’єктів тощо.

Проте замість оплати російські спецслужби дистанційно підривають пакунки разом із «кур’єрами».

Що робити, якщо вам пропонують співпрацю?

• не відповідайте та не погоджуйтеся на жодні пропозиції, бо це може коштувати вам життя;

• зафіксуйте контактну інформацію та збережіть листування;

• зверніться до найближчого територіального відділення поліції або зателефонуйте на спецлінію 102. Також ви можете скористатися чатботом СБУ: «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot.

Батьки, захистіть дітей від вербування! Цікавтеся їхнім дозвіллям та онлайн-спілкуванням, поясніть їм про небезпеку та навчіть, як діяти у підозрілих ситуаціях.

Пам’ятайте! Будь-яка співпраця з ворогом – це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Кожен, хто допомагає окупантам, потрапить у руки поліції та СБУ. Кожен замовник теракту буде встановлений і притягнутий до відповідальності. Не ставайте інструментом у руках російських спецслужб!

Довідково: відповідно до ч. 3 ст. 111 ККУ громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій, і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними або про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності.