Вербування підлітків за гроші: як не стати мішенню?

Про загрозу вербування дітей та їх залучення до диверсійної діяльності, а також способи недопущення таких випадків на брифінгу розповіли начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Олег Добропольський, начальник служби освітньої безпеки ГУНП в Тернопільській області Максим Гуменюк та директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

В умовах війни та загостреної безпекової ситуації особливу увагу необхідно приділяти захисту молоді від можливих маніпуляцій з боку агресора. Пропозиції, що можуть надходити від ворога, часто виглядають заманливо – підліткам пропонують «зробити щось важливе» за гроші. Однак більшість з них не відчувають своєї участі у війні. Тому вони можуть оцінювати такі варіанти як шанс заявити про себе та привернути увагу.

Як зазначив Олег Добропольський, працівники превентивного блоку вже провели понад 1650 профілактичних заходів у навчальних закладах області для запобігання таких впливів. «Кожен освітній заклад відвідували мінімум двічі. Інформування, роз’яснювальна робота та тісна співпраця з освітянами є ключовими інструментами у протидії дезінформації та маніпуляціям», – розповів він.

Правоохоронці закликали всіх учасників освітнього процесу – педагогів, батьків та самих дітей – звертати увагу на будь-які незвичні пропозиції від незнайомих людей. Вчасно помічені сигнали небезпеки допоможуть уникнути втягнення неповнолітніх у диверсійну діяльність.

«Безпека в освітньому середовищі – це наше спільне завдання. Ми працюємо над створенням безпечних умов для дітей, забезпечуючи їм необхідні знання про те, як захистити себе», – зазначив Максим Гуменюк.

Відеозапис брифінгу: https://www.facebook.com/share/p/19kDiYgvDK/